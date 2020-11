Presidente e PM de Cabo Verde felicitam Joe Biden e Kamala Harris

Em Cabo Verde, o Presidente, Jorge Carlos Fonseca e o Primeiro ministro, Ulisses Correira e Silva, reagiram, ao anúncio da vitória de Joe Biden e Kamala Harris, nas eleições presidenciais americanas, felicitando os dois, e augurando um reforço das relações histórico-culturais entre os povos caboverdiano e americano.

Publicidade Continuar a ler

Horas depois de imprensa norte-americana ter projetado, Joe Biden, como o presidente eleito dos Estados Unidos da América, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, em declarações à Televisão de Cabo Verde, via telefone, a partir do município de São Domingos, interior da ilha de Santiago, felicitou Joe Biden e Kamala Harris e espera o reforço das relações históricas e culturais entre norte-americanos e cabo-verdianos.

“Felicitações ao senhor, Joe Biden e a senhora, Kamala Harris pela sua anunciada vitória na eleição presidencial americana e auguro o reforço das relações históricas e culturais entre americanos e cabo-verdianos e da cooperação entre os dois países. Que esta possa vir a atingir um nível que corresponda ao do relacionamento humano entre os dois povos” disse Jorge Carlos Fonseca.

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, usou a rede social Facebook para dar os “parabéns” a Biden e Kamala Harris, pela eleição e disse que “Cabo Verde conta com a nova Administração Americana no reforço das relações diplomáticas, económicas e de parceria para o desenvolvimento com os EUA, país que alberga a maior comunidade Cabo-verdiana no exterior e com o qual o arquipélago tem uma relação de mais de 200 anos”.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Odair Santos, correspondente, em Cabo Verde

De notar enfim, que para além de Cabo Verde, também, Guiné-Bissau e Moçambique já felicitaram Joe Biden.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro