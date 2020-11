Cabo Verde: Mindelact em tempos de Covid-19

A 26ª edição do Mindelact acontece de 12 a 15 de Novembro, em São Vicente. O cartaz tem 16 espectáculos, quatro deles em formato digital.

Este ano, o Mindelact - Festival Internacional de Teatro do Mindelo vai ser em versão mais curta e com transmissão online. Catorze espectáculos acontecem em palco e com plateia reduzida devido à pandemia de Covid-19, e também vai haver quatro apresentações em formato digital.

Nas outras edições, habitualmente, na véspera, todos os espectáculos se esgotam e este ano, com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, já não há bilhetes para as apresentações.

O presidente da Associação Mindelact, João Branco, destaca que se esgotaram primeiro os bilhetes para os espectáculos de grupos da ilha de São Vicente. “Os primeiros espectáculos a esgotar foram os dos grupos de Mindelo. Isso é muito bonito porque geralmente temos aquela noção que valorizamos somente o que vem de fora” disse João Branco.

A 26ª edição do Mindelact abre com o espectáculo “A Dream is the Dreamer”, de Catarina Miranda, de Portugal. “É uma peça que começou em França em 2018, no mestrado. Trazemos sempre a peça para o sítio, ou seja, é inserida no Mindelo, ou seja, começamos sempre com as coordenadas locais e depois explodimos para as ficcionais” explicou.

O Mindelact encerra no domingo com o actor brasileiro, Chico Diaz, com o espectáculo a solo “A Lua vem da Ásia” , um texto de 1956 e que ecoa com os dias de hoje. "Discutimos a questão do confinamento, da solidão, do que é estar livre, do que é estar fora e o que é estar dentro. O que é mais louco: se lá fora é mais louco, se aqui dentro é mais louco. Se estamos lúcidos lá fora, no coletivo, ou se estamos lúcidos sós”, explicou Chico Diaz.

O Festival Internacional de Teatro do Mindelo conta com cerca de 50 artistas de grupos e companhias de Cabo Verde, de Portugal, do Brasil e de Espanha.

Correspondência de Cabo Verde, 11/11/2020

