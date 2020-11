Futebol: Cabo Verde quer atingir lugares cimeiros

A Selecção cabo-verdiana de futebol defronta nesta quinta-feira o Ruanda num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em Janeiro-Fevereiro de 2022 nos Camarões.

O primeiro lugar do Grupo F de apuramento para o CAN de 2022 é ocupado por Moçambique e pelos Camarões com quatro pontos, estas duas nações defrontando-se também nesta quinta-feira.

Cabo Verde, que está no terceiro lugar com dois pontos, vai receber o Ruanda a 12 de Novembro, tentando somar pontos e aproximar-se dos dois primeiros lugares.

Para Marco Soares, médio dos Tubarões Azuis, a selecção tem de vencer o primeiro jogo em casa para dar uma alegria ao povo cabo-verdiano que não poderá estar presente nas bancadas.

«O objectivo vai ser esse: primeiramente pensar no jogo de quinta-feira aqui em casa onde temos de vencer, e tirar partido do jogo em casa, apesar de não termos público. Mas estamos em nossa casa e temos de vencer obrigatoriamente. E depois é ir ao Ruanda para tentar vencer o jogo também. O nosso objectivo é vencer os jogos para estarmos na disputa da qualificação e podermos depender só de nós. O Ruanda vai sempre causar complicações porque é uma equipa que tentar pressionar alto, e é uma equipa que está habituada a jogar num sintético. Logo aí vais ser um ponto de equilíbrio. Nós temos de nos assumir como favoritos e temos de meter isso em campo, levar isso apra dentro de campo, respeitando o adversário mas temos de vencer. Vamos estar preparados e vamos conseguir vencer o jogo», afirmou Marco Soares.

O atleta de 36 anos admitiu ainda que é algo particular jogar sem público: «Começamos a estar habituados. É diferente porque é o nosso povo, é a nossa nação, estamos a defender a nossa bandeira e é normal termos os nossos adeptos a puxarem por nós. Não vamos ter, mas eu sei que eles vão estar em casa a puxar por nós e nós, mais do que tudo, queremos lhes dar essa vitória também, para lhes dar um momento de alegria porque estes últimos meses têm sido meses de muita tristeza também. Dessa forma queremos dar-lhes uma alegria, é o que vamos tentar fazer : conquistar os três pontos para os nossos adeptos», concluiu.

Marco Soares, internacional cabo-verdiano 11-11-2020

Recorde-se que nas duas primeira jornadas, os Tubarões empataram sem golos frente aos Camarões e também empataram a duas bolas frente a Moçambique. Os golos cabo-verdianos foram apontados pelos avançados Garry Rodrigues e Ryan Mendes.

De notar que neste Grupo F apenas uma nação apura-se para a fase final do Campeonato Africano das Nações visto que os Camarões já estão apurados para o CAN que foi adiado de 2021 para 2022 devido à pandemia de Covid-19.

As duas outras nações deste grupo, Moçambique e Camarões, defrontam-se em território camaronês também nesta quinta-feira 12 de Novembro.

