Aumento de casos de Covid-19 na ilha do Fogo preocupa as autoridades

Ilha do Fogo, Cabo Verde. 31 de Março de 2019. © AFP - ANNE-SOPHIE FAIVRE LE CADRE

O primeiro-ministro de Cabo Verde visitou a ilha do Fogo com o objectivo de encontrar soluções para baixar casos de Covid-19. Ulisses Correia e Silva defendeu o reforço e o envolvimento de todos para baixar o nível de transmissão do novo coronavírus.