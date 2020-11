Cabo Verde

Piroga na costa do Sal em Cabo Verde com 66 indivíduos, um deles morre no hospital

Ilha do Sal, Cabo Verde. Homem que morreu no hospital depois resgatado com outros 65 migrantes numa piroga que rumava para Canárias roser.gibert

Texto por: Odair Santos 2 min

Em Cabo Verde, uma piroga deu à costa na ilha do Sal com 66 indivíduos a bordo, horas depois um dos ocupantes morreu no hospital. O homem que morreu foi resgatado pelas autoridades com prognóstico reservado. Os indivíduos terão saído do Senegal e tinham como destino as ilhas Canárias.