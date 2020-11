Covid-19: Hospital da ilha do Fogo disponibiliza apoio psicológico

O Hospital São Francisco de Assis, na ilha do Fogo, em Cabo Verde, criou um serviço de apoio emocional às pessoas infectadas com Covid-19. Em causa, o aumento de casos de depressão, stress e ansiedade devido à pandemia.

Com o aumento dos casos de pessoas com transtornos de ansiedade, depressão e stress devido à pandemia da Covid-19, o Hospital São Francisco de Assis, na ilha do Fogo, vai apostar no serviço de apoio emocional às pessoas infectadas pelo novo coronavírus. De acordo com a psicóloga do hospital, Nádia Ramos, o atendimento será feito de forma diferenciada devido às limitações.

“Para pacientes que estejam em isolamento institucional e para os pacientes que estejam em isolamento domiciliar vamos fazer os possíveis, mas não vamos poder atender a toda a demanda” explicou Nádia Ramos.

As outras pessoas que precisem de apoio psicológico podem recorrer à linha verde 8001112.

Na sexta-feira passada, 13 de Novembro, uma mulher de 58 anos, infectada com Covid-19 e que se encontrava em isolamento institucional na ilha do Fogo, suicidou-se.

Cabo Verde chegou às 10.000 infeções pelo novo coronavírus e 104 pessoas morreram associadas à Covid-19, de acordo com o ministério da Saúde.

Reportagem Covid-19 ilha do Fogo

