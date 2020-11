Cabo Verde

PAICV perdeu eleições municipais em Cabo Verde mas quer presidir Assembleia

Candidatos do MpD ganharam eleições mas derrotados do PAICV e UCID fizeram coligação pós escrutínio para tomar presidência da Assembleia municipal © Miguel MartIns

Texto por: RFI 4 min

Em Cabo Verde, no seguimento das últimas eleições municipais, ganhas pelos candidatos do MpD, a oposição derrotada do PAICV, está a fazer coligações com outros derrotados, para presidir a Assembleia municipal em S. Vicente ou na Boavista. O MpD vai recorrer ao Tribunal constitucional denunciando esta perversão do voto popular.