Cabo Verde

Aumento de casos de covid-19 em S. Vicente segunda ilha mais populosa de Cabo Verde

Em São Vicente, Cabo Verde aumenta o número de casos do coronavírus. AFP - DANIEL SLIM

Texto por: Odair Santos 4 min

Em Cabo Verde, o primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva, apelou ao respeito das regras sanitárias e afirmou que devido à pandemia do coronavírus as medidas durante o período festivo do Natal e Fim de Ano vão ter de ser diferentes. Isto quando na segunda maior ilha do país, S. Vicente, aumenta o número de casos de Covid-19.