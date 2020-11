Cabo Verde mobiliza recursos financeiros para obter vacina contra a Covid

Em Cabo Verde as autoridades anunciaram que trabalham na mobilização de recursos financeiros para que o país adquira a vacina contra a Covid-19. Declarações feitas pelo vice-PM e Ministro das Finanças. Paralelamente, o sector da Saúde também, já trabalha o plano e a logística de vacinação para covid-19 logo que estiver disponível.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garante que o arquipélago está a mobilizar os recursos financeiros junto com as instituições internacionais para poder adquirir as vacinas contra a covid-19.

“Estamos a trabalhar todos os dias para que logo que as condições técnicas estiverem reunidas podermos adquirir as vacinas. Já estamos a mobilizar recursos juntamente com as instituições internacionais para que possamos ter todos os meios financeiros à nossa disposição para logo que a vacina esteja disponível Cabo Verde ter a as condições financeiras para adquiri-las” disse Olavo Correia

O setor da saúde em Cabo Verde, também, já trabalha o plano e a logística de vacinação para covid-19 logo que estiver disponível, anunciou o diretor do Gabinete dos Assuntos Farmacêuticos, Bruno Santos .

“Estamos a planear neste momento a questão da logística. Vai implicar uma logística grande para vacinar. É a primeira vez que o país vai vacinar tanta gente de uma só vez e precisa toda uma logística. Há questão também de qual vai ser a vacina que nós vamos utilizar se uma vacina é guarda positiva ou negativa o país vai utilizar, ou seja, depende da cadeia de frio de cada vacina.

Isso tudo vai implicar investimentos que nós já estamos a trabalhar nisso, juntamente com o Banco Mundial e assim que a vacina estiver disponível vamos adquiri-la e iniciar a vacinação da população cabo-verdiana” explicou Bruno Santos, durante a conferência de imprensa sobre a situação da covid-19 no país.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos do dia 24 de Novembro de 2020

Entretanto, o Ministério da Saúde recebeu hoje da Bavaro Motors dois mil macacões de proteção de corpo inteiro, um donativo que visa proteger os profissionais de saúde da contaminação do novo coronavírus, avaliado em 33 mil euros (cerca de 3600 contos).

O acto da entrega teve lugar na sala de reunião do Ministério da Saúde, e, na ocasião, o director do Gabinete dos Assuntos Farmacêuticos, Bruno Santos, realçou o facto do donativo ter chegado “em boa hora”.

É que para este responsável, a intensificação na luta contra a pandemia deve ser acompanhada também de materiais que protejam o pessoal que está na linha de frente.“Estes materiais são extremamente importantes para o combate que estamos a dar a pandemia”, disse, apelando a população cabo-verdiana a não baixar a guarda face a covid-19.

O responsável de negócios da Bavaro Motors, Veríssimo Pinto, ao usar da palavra sublinhou que apesar do ano ter sido difícil para Cabo Verde, para as empresas e a humanidade, a empresa que representa fez o possível e o impossível para fazer esta doação.

