Cabo Verde: juízes do STJ denunciam "hostilidade institucional" e boicote a actos solenes

Benfeito Mosso Ramos, juíz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, denucia "hostilidade institucional" e boicote a actos solenes.

Os 5 juizes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça decidiram boicotar as cerimónias oficiais, enquanto se mantiver o clima, que qualificam de “hostilidade e desconsideração” institucional à dignidade do poder judicial, isto na sequência de críticas emitidas há cerca de um mês pela deputada do MPD Mircéa Delgado.