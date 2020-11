Cabo Verde: deputada do MpD Mircéa Delgado acusa juízes do STJ de "tentativa de manipulação"

Deputada do MpD Mircéa Delgado acusa de "manipulação dos factos" os cinco juízes do STJ de Cabo Verde que decidiram boicotar os actos oficiais para denunciar "hostilidade institucional".

A deputada do MpD Mircéa Delgado considera a decisão dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça de boicotarem a sua presença em actos e cerimónias oficiais uma “tentativa de manipulação dos factos e manobra sem sentido em democracia".

Publicidade Continuar a ler

Reagindo às declarações dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, na sequência da intervenção no debate parlamentar sobre o situação da Justiça em Cabo Verde, a deputada do MpD Mircéa Delgado, afirma em comunicado, que os juízes do STJ “entenderam desferir um feroz ataque contra [a sua pessoa], aproveitando ao mesmo tempo para, através de uma manobra sem sentido em democracia, tentar condicionar outros Órgãos de Soberania na sua acção, com base num posicionamento estranho, consubstanciado na ameaça de os Juízes Conselheiros do STJ deixarem de marcar presença em qualquer acto ou solenidade a que devam comparecer por cortesia institucional".

Conforme o comunicado enviado à RFI, a deputada, Mircéa Delgado, afirma que os juízes “decidiram passar por cima da verdade, ao tentarem criar uma narrativa, que poderá servir a qualquer outro propósito, menos ao de contribuir para a credibilização do poder judicial".

A deputada, Mircéa Delgado, afirma que mantém tudo o que disse na sua intervenção parlamentar sobre a situação da Justiça no país e que "não afasta um só milímetro que seja" da sua posição quando chamou à “atenção para um conjunto de conflitos entre cidadãos identificados e alguns Juízes, com potencial para fazer detonar o sistema judicial e com reflexos directos no Estado de Direito Democrático" no arquipélago.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro