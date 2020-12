Cabo Verde: Defesa de Alex Saab aplaude decisão da CEDEAO

A defesa de Alex Saab mostra-se satisfeita com a decisão de Tribunal da CEDEAO que ordena a Cabo Verde que coloque o empresário em prisão domiciliária.

A defesa de Alex Saab aplaude a decisão do Tribunal de Justiça da CEDEAO que ordenou a Cabo Verde para colocar em prisão domiciliária o empresário colombiano, em vez de o manter em prisão preventiva.

Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, um dos advogados de defesa de Alex Saab, José Manuel Pinto Monteiro, disse que estava à espera desta decisão do Tribunal de Justiça da CEDEAO.

“Era o que estávamos à espera. Foi uma decisão probatória dos direitos fundamentais. Foi por esta razão que recorremos ao Tribunal de Justiça da CEDEAO. Tivemos uma decisão favorável, em relação a medidas provisórias. Depois haverá um julgamento sobre o processo principal que em princípio terá lugar no mês de Fevereiro” disse o advogado.

A defesa de Alex Saab espera que até esta sexta-feira seja executada a medida de coação de prisão preventiva para prisão domiciliária ao empresário colombiano. De acordo com a imprensa nacional, que cita órgãos internacionais, o tribunal de Justiça da CEDEAO “considera que o sistema judicial cabo-verdiano agiu fora da sua jurisdição quando deteve o empresário em 12 de Junho” e o mesmo tribunal “reconhece a condição do enviado especial de Alex Saab e a falta de competência do arquipélago para o deter e julgar".

Correspondência de Odaír Santos 03122020

É a primeira vez em quase 20 anos do Tribunal de Justiça da CEDEAO que Cabo Verde é processado por violar os direitos humanos no seu território.

O órgão tem competência para resolver conflitos não só entre os Estados, mas também entre cidadãos e Estados, em particular no que diz respeito a violações dos direitos humanos.

A defesa de Saab tinha apresentado uma queixa ao tribunal em 05 de Outubro, considerando que a detenção do seu cliente era ilegal. Os advogados pediram às autoridades de Cabo Verde a detenção de Saab no domicílio, aludindo a motivos de saúde, apontando que necessita de certos cuidados médicos.

Alex Saab, de 48 anos, foi detido em 12 de Junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos.

Os Estados Unidos acusam Alex Saab de ter branqueado 350 milhões de dólares (295 milhões de euros) para pagar actos de corrupção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, através do sistema financeiro norte-americano, enquanto a defesa do empresário colombiano afirma que este viajava com passaporte diplomático, enquanto “enviado especial” do Governo da Venezuela, e que por isso a detenção foi ilegal.

A defesa de Alex Saab, que já avançou com novo recurso para tentar a libertação do empresário, sustentou no recurso anterior que o “período máximo de prisão preventiva” permitido pela lei cabo-verdiana é de 80 dias e que o empresário está detido “há mais de 100 dias”, pelo que “a sua detenção é ilegal”.

O Tribunal da Relação do Barlavento, na ilha de São Vicente, a quem competia a decisão de extradição formalmente requerida pelos EUA, aprovou esse pedido em 31 de Julho, mas a defesa de Saab recorreu para o Supremo Tribunal do país, que ainda não anunciou qualquer decisão final.

