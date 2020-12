Suspensa por falta de verba candidatura à Unesco do ex-campo de concentração em Cabo Verde

Em Cabo Verde, com menos dinheiro para cultura em 2021, candidatura do ex-Campo de Concentração na ilha de Santiago à Unesco fica suspensa. O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, alegando falta de verba, porque o maior partido da oposição, PAICV, chumbou o orçamento geral do Estado para 2021.

Com a redução de 112 mil contos, cerca de um milhão de euros para o setor da Cultura no Orçamento Geral do Estado para 2021, o dossiê de candidatura do ex-Campo de Concentração do Tarrafal a Património da Humanidade fica suspenso, anunciou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

“Alguns projetos vão ter; no caso da de candidatura do ex-Campo de Concentração do Tarrafal vamos pelo menos concluir esta primeira fase que tem a ver com a reabilitação do espaço e a montagem no novo projeto museográfico que será inaugurado em janeiro” disse o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Também os projectos das ilhas inscritas na lista indicativa da Unesco ficam suspensos, por falta de verba, assim como os habituais editais lançados anualmente pelo Governo para financiar projetos culturais de grupos e ong’s.

O ministro da cultura, Abraão Vicente que falava à imprensa, na sexta-feira, 04, após ser ouvido pela 5ª Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para o ano económico 2021 para o sector da cultura e das indústrias criativas.

O ministro, disse ter ficado ofendido com o maior partido da oposição, o PAICV em chumbou a proposta do Governo de endividamento público, de três para 4,5% em 2021 e com isso “o Ministério da Cultura terá um corte por volta de 112 mil contos”.

