Programa de Segurança Alimentar beneficia 15 mil famílias de municípios em Cabo Verde

A partir de agora e nos próximos sete meses, 15 mil famílias de 13 municípios de Cabo Verde recebem ajuda alimentar no quadro do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – Covid-19 da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

Pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, indivíduos com problemas de saúde e desnutrição, grávidas, mães solteiras e doentes crónicos são os beneficiários do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – Covid-19 que tem base nos conselhos locais da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

“Os nossos conselhos locais já estão preparados e vão servir de base para a distribuição dos alimentos às famílias”, explicou o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Soares de Carvalho, que este fim-de-semana encontra-se na ilha de São Vicente, onde foi apresentado o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – Covid-19.

No âmbito do programa global de resposta à Covid-19, a Cruz Vermelha de Cabo Verde vai ajudar os mais vulneráveis com assistência psicossocial, reforço da segurança sanitária e outros apoios contando com a mobilização dos voluntários da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

“Com a mobilização dos voluntários para apoiar as estruturas de saúde em vários domínios, particularmente, na assistência aos idosos e aos deficientes, bem como na mobilização de sangue para o banco de sangue. Numa segunda fase pretendemos trabalhar a resposta em matéria de resiliência das pessoas e das comunidades” disse Arlindo Soares de Carvalho.

O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – Covid-19 tem um orçamento de 22 mil contos (cerca de duzentos mil euros) sendo que o Governo do Canadá entrou 15 mil contos e a Cruz Vermelha de Cabo Verde com sete mil contos. A Moagem de Cabo Verde entra como parceira na execução do programa de resposta à Covid-19.

