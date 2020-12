Cabo Verde e Hungria assinam acordo de 35 milhões para água e agricultura

O Governo da Hungria vai emprestar a Cabo Verde 35 milhões de euros para apoio à agricultura. Este é o primeiro passo de uma parceria estratégica que Budapeste quer ter com o arquipélago cabo-verdiano.

A parceria entre Cabo Verde e a Hungria arranca com um acordo de linha de crédito de 35 milhões de euros. Dinheiro que a Hungria empresta a Cabo Verde para financiamento de projectos de mobilização e reutilização de águas residuais para a agricultura.

Durante a cerimónia de assinatura do acordo que aconteceu, via plataforma digital, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, considerou que o acordo marcará “profundamente” o processo de modernização da agricultura no país.

“Estamos de parabéns, mas quero felicitar o Eximbank Hungary [banco estatal húngaro que fomenta as exportações e importações] e a Empresa Água de Rega, por serem os protagonistas do estabelecimento de um acordo que marcará profundamente o processo de modernização da agricultura em Cabo Verde e nossas relações de cooperação técnica e financeira com a Hungria”, palavras do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva,

O financiamento da Hungria em 35 milhões de euros é sem taxa de juro e Cabo Verde terá 18 anos para pagar o empréstimo, com um período de carência de oito anos.

Segundo o Governo o montante disponibilizado vai ser utilizado na construção de infra-estruturas de mobilização da água, aquisição de tubagem de distribuição da água, estações elevatórias e aquisição e montagem de dessalinizadores.

Ainda durante o evento foi assinado um memorando de entendimento na área de educação que possibilita a estudantes cabo-verdianos prosseguirem os estudos a nível da licenciatura, mestrado e doutoramento em universidades húngaras.

