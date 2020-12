#Cabo Verde/Orçamento de Estado

Cabo Verde aprovou Orçamento de Estado para 2021

Áudio 01:30

Cidade da Praia, 8 de Outubro de 2019. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Odair Santos 5 min

Em Cabo Verde, o Parlamento aprovou, esta sexta-feira, a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, com os votos favoráveis da maioria MpD. O orçamento é de 705 milhões de euros e, de acordo com o governo, dá prioridade à saúde e às medidas mitigadoras da crise económica provocada pela pandemia de Covid-19.