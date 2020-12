Cabo Verde

Em Cabo Verde, época natalícia e do fim do ano com restrições devido à Covid

Texto por: Odair Santos 5 min

O Primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, fez esta terça-feira, 15 de dezembro, uma comunicação ao país, na Sala de Conferência do Palácio do Governo. Oportunidade para apresentar a situação epidemiológica do país tendo ainda anunciado algumas medidas adoptadas no quadro da época natalícia e do fim do ano que vai ser sem festas.