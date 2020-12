Tribunal da CEDEAO não pode decidir sobre medidas de coacção aplicadas a Alex Saab

Cabo Verde não ratificou o protocolo que dá competências ao Tribunal da CEDEAO em matéria de direitos humanos, ficando assim o órgão judicial impossibilitado de decidir sobre as medidas de coação do empresário colombiano Alex Saab. A informação foi confirmada pelo Procurador-Geral da República, Luís Landim, que disse ainda que a justiça cabo-verdiana tem sido alvo de pressões e acusações, que considera serem “infundadas”.

“Cabo Verde não ratificou este protocolo que dá competências ao Tribunal da CEDEAO em matéria de direitos humanos. Nem sequer foi assinado pelo primeiro-ministro. Se o tribunal não tem competência, não pode decidir sobre esta questão e mesmo que decida. Reparem que neste processo que correu termos no tribunal da CEDEAO, não foi o poder judicial que interveio como parte, foi o Governo", esclareceu o Procurador-Geral da República.

José Landim disse ainda que “tendo em conta o sistema de separação de poderes, nunca o executivo ou qualquer outras instituição pode dar ordem ao tribunal para alterar a medida de coação ou para aplicar outra medida de coação”

No início do mês foi tornada pública a decisão do Tribunal da CEDEAO que ordenou às autoridades cabo-verdianas que coloquem Alex Saab em prisão domiciliária, em vez de o manter em prisão preventiva. O Procurador-Geral da República, esclareceu que pelo facto de Cabo Verde não estar sujeito à jurisdição do tribunal da comunidade “não há fundamento legal” para a execução do acórdão do Tribunal da CEDEAO, sobre o empresário colombiano.

