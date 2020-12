Cabo Verde: Ilha do Sal reforça segurança aeroportuária

O aeroporto do Sal em Cabo Verde dispõe, desde ontem, de um “novo e moderno” sistema de controlo biométrico automatizado, que dá mais segurança e permite reduzir o tempo de espera dos passageiros. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva diz que se trata de uma aposta na modernização dos aeroportos e das fronteiras do país.

O projeto de “Reforço da Segurança Aeroportuária e Fronteiriça”, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, uma das principais portas de entrada em Cabo Verde, vai dar mais segurança e reduzir o tempo de espera dos passageiros. As garantias são do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva que, neste sábado, que marcou presença no lançamento do novo sistema de controlo biométrico automatizado (eGates-fronteiras electrónicas)

“É uma aposta na modernização dos nossos aeroportos e das nossas fronteiras, que passam a ser dotados com os padrões muito avançados de segurança e referenciados com as melhores práticas daquilo que existe no mundo. Garante a simplificação dos procedimentos de controlo e gestão equilibrada do binómio controlo de segurança/facilitação da circulação, com redução de tempo de espera, maior eficiência e crescente satisfação de passageiros” disse o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

No momento em que se vive a pandemia da Covid-19, as fronteiras electrónicas vão minimizar a aglomeração de pessoas e outros constrangimentos à entrada do país, contribuindo assim, segundo o chefe do Governo para a valorização do arquipélago enquanto destino turístico seguro.

