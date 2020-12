Primeiro-ministro cabo-verdiano prevê “melhores dias” para 2021

O primeiro-ministro cabo-verdiano caracterizou 2020 de grandes desafios e privações”, mas acredita em “dias melhores” em 2021.

Na sua tradicional mensagem de Natal transmitida na rádio, na televisão e nas redes sociais, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva centrou na Covid-19 e afirmou que 2020, prestes a terminar, “foi um ano de grandes desafios e privações”, mas o chefe do governo acredita em “dias melhores” no próximo ano.

“Vamos ultrapassar o longo período de provações. Temos motivos para acreditar em dias melhores em 2021. Em todo o mundo, o combate à COVID 19 entra numa fase decisiva, com diversas vacinas a serem desenvolvidas e em fase avançada de testes. Aprovamos o Plano Nacional de Vacinação que será universal, gratuito e facultativa. Estamos a envidar esforços para iniciar a vacinação no primeiro trimestre do próximo ano. É uma janela de esperança que se abre para a retoma e o relançamento da economia e da vida social normal”, disse Ulisses Correia e Silva que afirmou a que “a economia voltará a crescer e a criar empregos”.

O chefe do governo cabo-verdiano disse que “depois de quatro anos de emergências provocadas pelas secas e pela pandemia da COVID 19, os cabo-verdianos merecem que os próximos anos sejam diferentes e melhores para todos”.

Com confiança no país e cabo-verdianos, Ulisse Correia e Silva afirmou que tem confiança que “juntos iremos abrir um novo ciclo de vitórias, conquistas e prosperidade para todos; já demos, por inúmeras vezes na nossa história, demonstrações de força e de superação. E é com espírito de otimismo de que tempos melhores se aproximam”

Mesmo com a pandemia, segundo o primeiro ministro, “o governo mobilizou recursos e implementou programas de protecção da saúde, do emprego, do rendimento e das empresas, protegendo os cabo-verdianos no momento mais difícil das suas vidas e da vida do país”

