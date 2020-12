Retoma do turismo em Cabo Verde: polacos chegaram à Ilha do Sal

Cento e sessenta e sete polacos são os primeiros turistas a chegarem à Ilha do Sal, no momento, que o Cabo Verde retoma a atividade turística. O avião com turistas polacos a bordo, aterrou na noite desta sexta-feira no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral.

Em declarações à rádio televisão cabo-verdiana, o representante da Agência Morabitur, Odair Inocêncio, disse que a chegada dos primeiros turístas é uma prova de que Cabo Verde está preparado para a retoma do turismo.

“Esperamos que tudo corra bem para que se torne num voo semanal, todas as sextas-feiras, num Boeing 737, e que venha cheio. E isto é a maneira de mostrar aos países emissores de turistas que estamos preparados. As Agências de Viagens estão preparadas, os hotéis. Estamos preparados para receber turistas e queremos que outras companhias aéreas e operadores vejam que Cabo Verde está preparado para isso” disse Odair Inocêncio completando que o voo foi conseguido através da Operadora ITAC que trabalha em Cabo Verde há vários anos e a Agência Morabitur.

Segundo as autoridades sanitárias no Aeroporto do Sal, todos os 167 passageiros viajaram com teste PCR negativo, uma das condições para entrar no país. Nas próximas horas são esperados mais 50 turistas, desta feita provenientes de Portugal para a passagem de ano, numa das unidades hoteleiras, na Ilha do Sal.

Cabo Verde, assim como todo o mundo fechou-se ao turismo, devido à pandemia da Covid-19, como forma de evitar a propagação da doença, mas várias medidas têm sido tomadas pelas autoridades nacionais para que a retoma do turismo seja feita dentro dos parâmetros sanitários.

Na semana passada, durante a reunião do Conselho Nacional do Turismo, onde foi apresentado e discutido o Programa Operacional do Turismo e analisado um conjunto de medidas integradas de resposta aos impactos da COVID -19 sobre o turismo, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos apontou «que 2021 vai ser o ano da retoma do turismo e a época em que Cabo Verde poderá conseguir cerca de 50% da receita conseguida nos anos anteriores".

Correspondência de Cabo Verde, 26/12/2020

