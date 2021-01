Cabo Verde: Presidente destaca relativo sucesso no combate à Covid-19

Em Cabo Verde, o chefe de Estado, na sua alocução de Ano Novo destacou o relativo sucesso no combate ao novo coronavírus no arquipélago. Jorge Carlos Fonseca lembrou ainda que eleições legislativas e presidenciais deste ano são dois momentos importantes para o país.

Na sua tradicional mensagem de Ano Novo, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, lamentou os efeitos da Covid-19 para as famílias e para a economia, mas destacou o relativo sucesso no combate ao novo coronavírus no arquipélago.

“Cabo Verde, tendo em conta o panorama geral, pode orgulhar-se de um relativo sucesso no combate contra a Covid-19, seja pelo nível de contágio e pela resistência do nosso sistema de saúde, mas também pela taxa de mortalidade, uma das mais baixas do mundo (…) existe um melhor conhecimento da doença, os critérios de prevenção são cada vez mais interiorizados pelas populações, a situação sanitária - que tem estado sempre controlada - tende a melhorar de forma significativa, o sistema nacional de saúde tem dado provas de estar à altura dos desafios e está cada vez mais próximo o acesso à vacina” e completou que “a perspectiva de se iniciar a vacinação, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, no primeiro trimestre do próximo ano, não deixa de ser verdadeiramente auspiciosa”.

Jorge Carlos Fonseca, que inicia o último ano do segundo mandato como Presidente de Cabo Verde, disse que as eleições legislativas e presidenciais deste ano são dois momentos importantes para o país: “Teremos, brevemente, as próximas eleições legislativas e, seis meses depois, as presidenciais. Elas constituem importantes marcos dos nossos sistema e vivência em democracia. É fundamental que as instituições funcionem adequadamente e que as eleições, essência e sal da Democracia, decorram sem quaisquer sobressaltos.”

O chefe de Estado afirmou ainda que “o futuro de Cabo Verde, do país que ambicionamos livre, democrático, com um crescimento económico robusto, com sistema de saúde credível e para todos, com um modelo de ensino de elevada qualidade, uma administração pública moderna e ao serviço dos cidadãos e uma justiça independente, competente, forte e célere, só é possível no quadro do regime nascido da Constituição de 1992, que fundou o Estado de Direito e Democrático vigente em Cabo Verde”.

