Câmara de Turismo de Cabo Verde prevê viragem no turismo no país em 2021

A Câmara de Turismo de Cabo Verde prevê que este ano vai ser de retoma nos sectores económicos e turísticos no país, mas nos primeiros seis meses o crescimento deve ser lento.

O secretário-geral da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Humberto Lélis, afirmou, em entrevista à televisão pública cabo-verdiana, que o país está agora melhor preparado para a recepção de turistas, tendo em conta o aumento de eficiência nas áreas da saúde e da segurança verificado durante a crise da covid-19.

«Há assinalar os avanços importantes nos domínios dos cuidados da saúde em todo o país, sobretudo nas ilhas mais turísticas que são Sal e Boa Vista(…) Estamos a crer que certamente nós não vamos ter nos primeiros seis meses ter um crescimento em V (retoma intensa depois de uma queda vertiginosa na atividade económica), mas penso que 2021 será o ano da retoma económica. Será uma retoma paulatina, mas, certamente que será um período de viragem em relação à crise que vivemos», disse secretário-geral da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Humberto Lélis, à televisão pública cabo-verdiana.

Cerca de quinhentos turistas entraram no Ano Novo no Sal, a ilha mais turística de Cabo Verde. Um número muito inferior ao registado no ano passado, devido à crise provocada pela covid-19. Em 2020, foram cerca de 12 mil turistas que estavam no Sal nos primeiros dias do ano.

Correspondência de Cabo Verde 03-01-2021

