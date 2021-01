Tribunal da Relação em Cabo Verde decide extraditar Alex Saab para os Estados Unidos

A defesa de Alex Saab, anunciou, nesta terça-feira, em comunicado que o Tribunal da Relação do Barlavento decidiu a favor da extradição do empresário colombiano pedida pelos Estados Unidos da América e que vai recorrer da decisão junto do Supremo Tribunal de Justiça. Promete ainda impugnar da maneira mais enérgica possível a decisão que considera ser injusta.

No comunicado, enviado esta manhã à imprensa, a defesa de Alex Saab afirma que a decisão do Tribunal da Relação do Barlavento “constitui um desafio direto ao despacho do Tribunal da CEDEAO, de Dezembro de 2020, para suspender o processo de extradição contra o Enviado Especial Alex Saab para a audiência principal marcada para 4 de fevereiro em Abuja”.

O Tribunal da Relação do Barlavento, em São Vicente, a quem competia a decisão de extradição formalmente requerida pelos Estados Unidos, aprovou esse pedido em 31 de julho, mas a defesa de Alex Saab recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo o processo voltado à instância anterior.

Os EUA acusam Alex Saab de ter branqueado 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, através do sistema financeiro norte-americano, enquanto a defesa do empresário colombiano afirma que este viajava com passaporte diplomático, e que por isso a detenção, na ilha do Sal, em Junho passado, foi ilegal.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 5/1/2021

