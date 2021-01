Cabo Verde: polémica nomeação de ex-edil da Praia para governador do Banco Central

Edifício do Banco Central de Cabo Verde na cidade da Praia, cuja nomeação do antigo edil da capital para seu novo governador é contestada pela oposição.

A nomeação do antigo presidente da câmara municipal da Praia, Óscar Santos, para suceder a João Serra como governador do Banco de Cabo Verde é fortemente contestada pelos partidos da oposição.

Alíder do PAICV, Janira Hopffer Almada através de uma rede social classifica a escolha de Óscar Santos para governador do banco central como “nepotismo e clientelismo” e questiona a nomeação a três meses das eleições legislativas.

O vice-presidente da UCID, João Santos Luís, considera a escolha um “acto de desespero”.

Já o partido da situação, o MpD, através da líder parlamentar, Joana Rosa, afirma ser “normal e natural” a nomeação do ex-presidente da Câmara Municipal da Praia para o cargo de governador do Banco de Cabo Verde, por ser “um economista conceituado”.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva já veio a público justificar a nomeação afirmando que “Óscar Santos tem um perfil adequado, é um bom e reputado economista, quadro do Banco de Cabo Verde, tem experiência e estamos cientes que fará bem o cargo de governador”

O chefe do governo cabo-verdiano rebateu às críticas da oposição, afirmando que “o PAICV tem que ter memória porque é conforme as conveniências que se posiciona, já tivemos governadores do Banco [Central] que foram ministros de finanças, o dr. Carlos Burgo, o dr. João Serra, portanto não pode ser conforme o seu posicionamento, assim, a sua satisfação ou insatisfação".

O nome de Óscar Santos para suceder a João Serra no Banco de Cabo Verde há mais de um ano que estava a ser aventado, mas nunca foi confirmado pelo governo. Entretanto, desde esta terça-feira, 5 de janeiro, o ex-autarca da cidade da Praia é o novo governador do banco central.

