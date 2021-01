Cabo Verde: Boa Vista está em condições de receber turistas

Boa Vista está em condições de receber turistas, a garantia é do ministro do Turismo e Transportes, que se encontra de visita à segunda maior ilha turística de Cabo Verde.

Publicidade Continuar a ler

Depois do Sal, agora é a vez da ilha Boa Vista estar em condições de receber turistas, garantiu o ministro do Turismo e Transportes, que se encontra de visita à segunda maior ilha turística de Cabo Verde. Carlos Santos já visitou os espaços para tratamento da Covid-19 e afirmou que as condições na Boa Vista estão criadas para retoma do turismo.

“Neste momento na ilha da Boa Vista nós temos sete camas preparadas com ventiladores, com todos os equipamentos para o tratamento da Covid-19, isto deixa-nos satisfeitos e deixa-nos numa posição e deixa-nos numa posição de segurança, porque aí estamos em condições de conseguir falar e dialogar com os operadores, como temos feito até agora e dar-lhes as garantias de que quem visita Cabo Verde (encontra um país com segurança sanitária e condições de tratamento), mas também para os residentes, porque tudo o que é investido no turismo reverte a favor do país. Portanto, neste momento, o nosso trabalho de casa está feito nessas ilhas turísticas – Sal e Boa Vista. E, nós estamos em condições de receber turistas com muito controlo” explicou o governante.

Ainda, o ministro do Turismo e Transportes, disse à imprensa na ilha que o Governo está em contacto com um operador da República Checa para que a partir do próximo mês se retome o turismo na Boa Vista.

Durante a pandemia da Covid-19, o governo tem apostado em capacitar os guias de turismo, taxistas, operadores das unidades hoteleiras e funcionários das agências de viagem com diferentes formações para ter um turismo com mais qualidade.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro