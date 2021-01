Presidente de Cabo Verde marca eleições legislativas e presidenciais de 2021

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, acaba de marcar as eleições legislativas para 18 de abril e presidenciais para 17 de outubro. O chefe de Estado caboverdiano, fez este anúncio após ter consultado o Conselho da República, os órgãos eleitorais, a sociedade civil e os partidos políticos.

Publicidade Continuar a ler

Após ouvir os partidos políticos, os órgãos da administração eleitoral, a sociedade civil e o próprio Conselho da República, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, marcou as eleições deste ano.

Assim, depois de alguns dias de ponderação sobre a necessidade de recenseamento dos cabo-verdianos no exterior, o chefe de estado de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca marcou as eleições legislativas para 18 de Abril e as presidenciais para 17 de Outubro.

Jorge Carlos Fonseca apelou aos cabo-verdianos no país e na Diáspora, a se recensear para poderem participar nas duas eleições.

Os partidos políticos já reagiram e são favoráveis à data das eleições legislativas e presidenciais deste ano no Arquipélago.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, Datas das eleições, 12/1/2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro