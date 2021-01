#Cabo Verde/Alex Saab

Cabo Verde: MP pede libertação de Alex Saab

Tribunal da Relação em Cabo Verde. © Odair Santos

Texto por: RFI 3 min

O Ministério Público de Cabo Verde pediu, esta quinta-feira, junto do Tribunal da Relação de Barlavento, a libertação do empresário Alex Saab, recuando na sua decisão de manter em prisão preventiva o colombiano. De acordo com a RCV, Alex Saab deverá ficar em prisão domiciliaria com protecção do estado, previsivelmente no Sal.