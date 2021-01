Cabo Verde prevê imunizar 20% da população

Cabo Verde prevê receber até Março deste ano mais de 200 mil doses de vacinas contra a covid-19 da Pfizer para imunizar 20 %da sua população. As vacinas vão ser adquiridas através da plataforma Covax promovida pela OMS.

Publicidade Continuar a ler

O ministro da Saúde Arlindo do Rosário explicou que as mais 200 mil doses de vacinas da Pfizer vão ser adquiridas através da plataforma Covax promovida pela OMS e visam iminizar 20% da população.

“Já fomos aprovados dentro desta plataforma e estamos numa fase muito avançada para que neste primeiro trimestre de 2021 possamos ter as primeiras vacinas. E nesta primeira fase iremos ter a Pfizer. É uma vacina que traz algum desafio, na medida em que precisa ser conservada a temperaturas negativas, até menos de 70 graus, mas já temos aqui em Cabo Verde as arcas necessárias para conservação”, disse o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário.

As 227 mil doses de vacinas contra a covid-19 da Pfizer que o país deve receber ainda neste primeiro trimestre vai dar para vacinar mais de 100 mil pessoas, correspondente a 20% da população de Cabo Verde, como estipulado pela plataforma Covax, em que os países de rendimento médio devem ter acesso a vacina de forma gratuita.

Os grupos prioritários já estão definidos, sendo os primeiros os profissionais da saúde, idosos, pessoas com factores de risco e todos os que estão na linha de frente, como a Polícia Nacional, a Protecção Civil e as Forças Armadas e a Comunicação Social.

O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário explicou ainda que, neste momento, Cabo Verde já tem o financiamento de cinco milhões de dólares do Banco Mundial e pretende obter junto dos parceiros mais dez mil, para comprar mais vacinas.

“Não podemos vacinar apenas 20 por cento da população, esta é a primeira fase, lá onde for possível, extra Covax, através de cooperação bilateral ou de compra directa, iremos avançar”, enfatizou o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário.

Cabo Verde regista actualmente 13. 381 casos de Covid-19, mantém os 122 óbitos, dois doentes transferidos e agora 664 casos activos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro