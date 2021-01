Covid-19/CEDEAO

CEDEAO preocupada com o acesso da vacina contra a Covid-19

Os chefes de Estado e de governo dos países da CEDEAO preocupados com possíveis desigualdades no acesso às vacinas contra a covid-19. AP - Lynne Sladky

Os chefes de Estado e de governo dos países da CEDEAO preocupados com possíveis desigualdades no acesso às vacinas contra a Covid-19. Os relatórios sobre a situação no Mali, a moeda única da CEDEAO e o estado de implementação da Zona de Comércio Livre do Continente Africano foram outros dos temas que marcaram a ordem de trabalhos da 58ª sessão ordinária da conferência dos chefes de Estado e de governo da CEDEAO.