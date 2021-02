Cabo Verde: Autoridades sanitárias da Praia denunciam declarações falsas de PCR

A denúncia de falsificação de resultados de testes PCR foi feita pela delegada de Saúde da cidade da Praia, Ulardina Furtado, que em declarações à televisão pública cabo-verdiana disse que por dia, são apanhadas, no aeroporto da Praia, duas a três pessoas, na maioria do interior da ilha de Santiago a tentar viajar para o exterior com testes falsos de covid-19.

“Diariamente encontramos pessoas no aeroporto com pretensão de viajar com reprodução de resultados que não são saídos do nosso laboratório ou validados pela Delegacia de Saúde. Não são laboratórios que estão a falsificar testes, são as pessoas que estão a falsificar esses documentos e tentam viajar. Pelo menos há mais de um mês, que por dia temos duas a três pessoas que tentam viajar com testes falsos" afirmou a delegada de Saúde da capital cabo-verdiana, Ulardina Furtado.

Para reduzir as tentativas de burlar o sistema no aeroporto internacional da Praia com testes falsos de PCR, as autoridades sanitárias passam a enviar o resultado dos testes por um aplicativo via e-mail que é confirmado pelo código de barras pelo sistema no aeroporto.

A RFI contactou a assessoria de imprensa da Polícia Judiciária que garantiu que após ser notificada pela Delegacia de Saúde da Praia sobre a falsificação de testes PCR, a polícia científica “desencadeou diligências de prevenção e investigações estão em curso”.

