Câmara Municipal da Praia vai orgnizar Carnaval em plena pandemia da Covid-19

Município da Praia desafia o governo e vai organizar desfile de Carnaval a 16 de fevereiro no Parque 5 de Julho, Fotografia do Carnaval em S. Vicente 2020, desfile dos professores com materiais reciclados.

Câmara Municipal da Praia, criticada por anunciar realização de espetáculo de Carnaval no dia 16 de fevereiro, em plena pandemia da Covid-19, um desafio ao governo proíbiu desfiles e festas em espaços públicos.

Contra todas as previsões, a Câmara Municipal da Praia anunciou que vai realizar um espectáculo de Carnaval com demonstrações de desfile da festa do Rei Momo, no Parque 5 de Julho no dia 16 de fevereiro, no momento em que as actividades que geram aglomerações proíbidas devido à pandemia da Covid-19 e um decreto governamental proíbe os festejos públicos do Carnaval.

O anúncio feito pela autarquia da capital do país, cujo edil Francisco Carvalho é do PAICV, o principal partido de oposição, tem gerado uma onda indignação nas redes sociais e o assunto foi levado ao parlamento pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, durante o debate sobre os "Ganhos e desafios do setor da saúde em tempos da pandemia de COVID-19". O titular da pasta da saúde classificou de irresponsabilidade o recurso a "subterfúgios" para realizar actividades de Carnaval.

"Eu quando ouço, que há esquemas para fugir ao que foi decidido a nível da resolução do Conselho de Ministros, para salvaguardar as pessoas, para impedir, sobretudo neste período de Carnaval, de forma preventiva, que haja mais contágios, quando vejo subterfúgios de determinadas Câmaras, para realizar actividades. Pelo amor de Deus, isso é irresponsabilidade".

Dias antes, através das redes sociais, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente já tinha criticado a pretensão da Câmara Municipal da Praia de realizar um espectáculo de Carnaval na próxima terça-feira, 16 de fevereiro, falando de "provocação" e apelou ao "sentido de responsabilidade da autarquia praiense...se todos não celebram, ninguém celebra, principalmente quando financiado pelo dinheiro público”

Em São Vicente, ilha com maior tradição do Carnaval em Cabo Verde, não haverá festas, nem desfiles, a autarquia local vai na tarde de terça-feira, 16 de fevereiro, transmitir através das redes sociais um documentário sobre o famoso carnaval do Mindelo.

Odair Santos, correspondente em Cabo Verde

A 6 de fevereiro, a vereadora da cultura da Câmara Municipal da Praia, Chissana Magalhães, afirmou que o programa contempla uma exposição de objectos, trajes e artefactos relativos ao Carnaval na Casa Padja, tem uma componente audiovisual de exibição de vídeos, exposição de fotografias do fotógrafo Eneias Rodrigues, outra exposição de fotografias antigas da década de 60, que mostram essa memória do Carnaval de antigamente.

Chissana Magalhães explicou que será no palco do Parque 5 de Julho que os grupos que manifestaram interesse vão fazer uma pequena demostração, para um número muito limitado não só de participantes, como também da plateia e garantiu que a entrada será controlada mediante a distribuição prévia e gratuita de bilhetes.

