Cabo Verde

Cabo Verde: Praia cancela após críticas

Cidade da Praia, Cabo Verde AFP - JOHN WESSELS

Após críticas de muitos cidadãos e da polémica com o Governo, a Câmara Municipal da Praia anunciou o cancelamento do espectáculo de Carnaval previsto para a próxima terça-feira na arena do Parque 5 de Julho.