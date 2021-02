Projeto piloto beneficia famílias com eletricidade no Porto Novo, Cabo Verde

Uma área da ilha de S. Antão, em Cabo Verde, vai beneficiar de energia eléctrica no âmbito da tarifa social de energia, que, além de ligação, sem quaisquer custos às famílias carenciadas, inclui o desconto de 30% nas facturas de energia eléctrica. O projecto é desenvolvido pela empresa de electricidade da Câmara Municipal do Porto Novo e pelo Governo.

Em Cabo Verde, Planalto Leste, é uma área composta por várias localidades dispersas que fica a 36 quilómetros da cidade do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

Trata-se uma área que fica a uma altitude de 1500 metros e é a primeira a beneficiar de energia eléctrica no âmbito da tarifa social de energia, que, além de ligação, sem quaisquer custos às famílias carenciadas, inclui o desconto de 30% nas facturas de energia eléctrica.

O presidente da empresa pública de electricidade e água, Electra, Alcindo Mota, disse que, no projecto-piloto, 70 famílias de Planalto Leste, inscritas no Cadastro Social Único, já beneficiam de electricidade em casa, “num quadro em que não pagaram os custos das ligações” e estão no âmbito de eficiência energética com lâmpadas led’s nas habitações.

O projecto de instalação gratuita de electricidade em casas de famílias que vivem com mais dificuldades é desenvolvido pela empresa pública de electricidade e água, Câmara Municipal do Porto Novo e o Governo central.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde

