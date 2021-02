Chegou a Cabo Verde o cabo submarino de fibra ligando Europa à América Latina

Chegou a Cabo Verde o sistema EllaLink, um cabo submarino de fibra óptica de última geração, projectado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina, com possibilidade de inclusão do tráfego da região da CEDEAO, a partir do arquipélago.

O acto de amarração do cabo submarino de fibra óptica EllaLink aconteceu na manhã desta quinta-feira, acto durante o qual o coordenador do projecto, Graciano Borges, explicou que a instalação do cabo EllaLink vai ajudar na promoção do desenvolvimento económico e tecnológico de Cabo Verde, tornando o arquipélago numa plataforma digital, este responsável indicando que já há acordo de pré-venda do serviço na sub-região africana.

“Neste momento, temos acordo de pré-venda, portanto, há países aqui da nossa sub-região que estão dependentes do único fornecedor deste tipo de serviços e já vendemos capacidade a uma empresa no Senegal. A nossa pretensão é não se limitar apenas ao Senegal porque há toda a região oeste africana, que mesmo não tendo fronteiras marítimas, poderá associar-se ao Senegal, vir a Cabo Verde e chegar à Europa”, disse o coordenador do projecto, Graciano Borges.

O cabo submarino de fibra óptica EllaLink que a partir de Junho substitui o Atlantis 2, vai proporcionar ao arquipélago, uma capacidade de tráfego de 400 gigabits para a Europa e 200 para o Brasil, com potencial de até 12 terabytes.

O projecto orçado em 30 milhões de dólares tem um financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de 25 milhões de dólares, com o aval do Governo de Cabo Verde.

