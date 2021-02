Aprovação do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde

O governo cabo-verdiano acaba de aprovar o Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a covid-19, um plano orçado em 2,5 milhões de dólares que deveria permitir vacinar 60% da população do arquipélago até 2023.

Para os grupos prioritários que incluem os profissionais de saúde; doentes crónicos; pessoas maiores de 60 anos; profissionais do turismo, professores; agentes da Polícia Nacional; Forças Armadas e Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, vão ser necessárias 267 mil e 293 doses.

Tendo em conta que o processo de vacinação vai decorrer em plena pandemia, o Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, disse esta manhã em entrevista à rádio pública cabo-verdiana que a campanha de vacinação contra a covid-19, será diferente das outras campanhas de vacinação realizadas no arquipélago.

“Vamos ter que organizar, porque não haverá saída de equipas como habitualmente acontece nas campanhas de vacinação. Mas, sim vamos contactar as pessoas para serem vacinadas”, explicou o Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.

O plano nacional de vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde prevê a emissão de um certificado e de um cartão individual após a administração da vacina, sendo que o processo de vacinação será acompanhado de uma campanha de sensibilização para a mobilização da população.

As primeiras doses da vacina da Pfizer estão previstas para chegar no país na primeira semana de Março, prevendo-se vacinar 20% da população até ao final deste ano, 20% em 2022 e outros 20% em 2023.

De referir que paralelamente o executivo cabo-verdiano prorrogou hoje por mais 30 dias a situação de calamidade na ilha de São Vicente decretada no passado dia 15 de Janeiro, e de contingência para as restantes ilhas, no intuito de “minimizar os riscos de transmissão” da covid-19. Segundo os dados mais recentes, Cabo Verde registou 142 mortos e 14.885 infecções por covid-19 desde o início da pandemia.

