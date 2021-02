Cabo Verde: Casos de peste suína africana na Boa Vista

As autoridades de saúde em Cabo Verde proibiram o abate de suínos sem autorização, depois da ilha da Boa Vista ter registado, esta semana, sete casos de peste suína africana.

Depois de terem sido detectados sete casos de peste suína africana na ilha da Boa Vista, as autoridades proibiram o abate de suínos sem autorização e estão a implementar medidas sanitárias para evitar que o foco se espalhe a outras ilhas do arquipélago.

Aldina Barros, diretora do Serviço da Pecuária do Ministério da Agricultura e Ambiente, em entrevista à televisão pública cabo-verdiana, enumerou algumas das medidas que estão em curso.

“Aconselhamos os criadores a colocarem todos os suínos nas instalações apropriadas; aplicação das medidas higio-sanitárias e biossegurança. Quando o animal morrer deve ser enterrado ou incinerado e depois reforçar o serviço de inspecção inter ilhas para evitar que a doença se espalhe a outras ilhas endémicas" disse.

A Peste Suína Africana é endémica nas ilhas da Boa Vista, Maio, Santiago e Fogo e, segundo a diretora do Serviço da Pecuária do Ministério da Agricultura e Ambiente, os surtos acontecem de forma esporádica ao longo do ano porque é uma doença que não tem cura e nem vacina.

