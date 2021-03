Governo anuncia assinatura de novo acordo para Cabo Verde Airlines voltar a voar

O governo cabo-verdiano anunciou a assinatura esta semana de um novo acordo com Loftleider Icelandic, do grupo Icelandair, para permitir a retoma das operações da Cabo Verde Airlines paralisada há um ano, em consequência da crise pandémica. O novo acordo prevê uma injecção de 15 milhões de Euros e a concessão de um aval para um empréstimo junto à banca no valor de 4 milhões de Euros.

Publicidade Continuar a ler

A líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, já criticou este anúncio do executivo e qualifica de "lesivo para o país" o novo acordo que o governo vai assinar com o parceiro estratégico da Cabo Verde Airlines.

Em resposta, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirma que o governo volta a salvar a companhia de bandeira. “Mais uma vez estamos a salvar a Cabo Verde Airlines como fizemos em 2016. Uma coisa é meter capital e deixar morrer, como a situação que encontramos em 2016, e outra coisa é criar as condições, porque o aval não é injecção de capital. É garantia, é criar as condições para que a companhia voe e continue a desempenhar um bom papel em Cabo Verde”, disse Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro disse que “lesivo era deixar a empresa falir e fechar as portas e perder mais de 300 empregos, perder o posicionamento estratégico que a CVA tem em Cabo Verde e assim como acontece em toda a parte do mundo, estados apoiam porque nós estamos numa situação muito atípica, que atinge, particularmente, o sector de transportes aéreos".

A Cabo Verde Airlines está parada desde Março do ano passado e deve voltar a voar neste mês, com apenas dois aviões priorizando o mercado étnico, da diáspora, o apoio à retoma do turismo e a ligação dos principais mercados de Cabo Verde com os ‘hubs’ internacionais.

O governo mantém o interesse no ‘hub’ aéreo na ilha do Sal, mas neste momento, devido à crise provocada pela Covid-19, opta por “fazer uma pausa” no negócio.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro