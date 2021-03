Covid-19/Cabo Verde

Cabo Verde com dois casos da variante inglesa da Covid-19

Rua da Cidade da Praia, ilha de Santiago, onde foram localizados os dois primeiros casos da variante britânica da Covid-19 no arquipélago. Liliana Henriques / RFI

Texto por: Odair Santos 2 min

Cabo Verde regista dois primeiros casos da variante do Reino Unido, informou a Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública, na habitual conferência de Imprensa, para o balanço sobre a situação da Covid-19, no País. De acordo com Maria da Luz Lima, esses dois casos dessa nova variante, fazem parte de 77 amostras recolhidas em todas as Ilhas e enviadas ao laboratório de Dacar, no Senegal, das quais apenas 24 ainda foram analisadas.