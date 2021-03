Cabo Verde: sindicatos promovem protesto contra alegadas promessas não cumpridas do governo

Os sindicatos da ilha de Santiago filiados na União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical promoveram, hoje, uma manifestação nas ruas da cidade da Praia e houve concentração de trabalhadores em duas ilhas.

A manifestação dos sindicatos da ilha de Santiago filiados na União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) teve como propósito de protestar contra as alegadas promessas não cumpridas do governo.

Também os trabalhadores reivindicam “a não-reposição do poder de compra dos trabalhadores, revisão dos PCCS dos trabalhadores da Administração Pública, aumento salarial de 1% ano, consequentemente 5% no final da legislatura, criação dos 45 mil postos de trabalho, revisão dos estatutos do INPS, cumprimento do acordo de concertação estratégica, revisão dos estatutos da carreira dos médicos, enfermeiros e técnicos da Saúde”.

A manifestação na capital do país teve uma fraca adesão, cerca de duzentos trabalhadores. Noutros pontos, como as ilhas de São Vicente e Boa Vista, a concentração dos trabalhadores não chegou a acontecer e nas ilhas do Sal e do Fogo, cerca de duas dezenas de pessoas participaram dos protestos.

Em declarações à imprensa durante a manifestação na cidade da Praia, a secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida afirmou que valeu a pena os trabalhadores terem saído à rua e chamou de “vergonhosa” a atitude dos sindicalistas que não participaram na manifestação.

Dias antes, a Plataforma Sindical – Unir e Resgatar a UNTC-CS, que contesta a liderança de Joaquina Almeida, demarcou-se da manifestação assim como a União dos Sindicatos de São Vicente.

O vice-presidente do MpD, que é também, ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, durante uma acção do seu partido, considerou a manifestação promovida pelos sindicatos de Santiago filiados na UNTC-CS de partidária e com fins eleitoralistas.

