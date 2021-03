Cabo Verde

Estudo indica viabilidade técnica para aeroporto internacional de Santo Antão em Porto Novo

Ilha de Santo Antão. © Odair Santos

Texto por: Odair Santos 3 min

Quatro anos depois de iniciar os estudos sobre a construção do aeroporto internacional da ilha de Santo Antão, a empresa espanhola contratada para a elaboração os estudos chegou à conclusão que é “tecnicamente viável” a construção da infra-estrutura a ser localizada em Ponta do Morro Preto, nas imediações de Casa do Meio, no município do Porto Novo.