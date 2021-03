Cabo Verde

Vacinas chegam a Cabo Verde e governo pretende vacinar 70 % da população este ano

Vacina AstraZeneca. REUTERS - DADO RUVIC

O primeiro lote de vacinas contra a covid-19 chegou a Cabo Verde na madrugada desta Sexta-feira. No aeroporto da cidade da Praia, o Primeiro-ministro anunciou a alteração do plano de vacinação, o governo tendo revisto em alta as suas ambições, para o objectivo de 70% da população vacinada até ao final do ano.