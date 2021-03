Cabo Verde lança iniciativa ‘Ano do Acidente Vascular Cerebral’ para prevenir a doença

O Acidente Vascular Cerebral é a principal causa de morte em Cabo Verde, responsável por cerca de 30% da mortalidade no país. Cabo Verde que conta com uma parceria da OMS, lança iniciativa ‘Ano do Acidente Vascular Cerebral’ para prevenir a doença. O slogan ‘konxel para ivital’ (conheça a doença para poder evitá-la), vem chamar atenção que a melhor forma de prevenção do AVC passa pela sua prevenção a vários níveis.

O AVC sendo uma doença prevenível e tratável, o Ministério da Saúde em parceria com a OMS em Cabo Verde lança a iniciativa “Ano do Acidente Vascular Cerebral” para alertar a população sobre a importância da prevenção da doença, como explica a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima.

“A iniciativa ‘Ano do Acidente Vascular Cerebral (AVC) uma doença prevenível e tratável”, foi pensada numa perspectiva de desenvolver ações coordenadas com vista a redução do peso do Acidente Vascular Cerebral na morbimortalidade, contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população, prevenindo riscos e promovendo estilos de vida saudáveis.

O slogan ‘konxel para ivital’ (conheça a doença para poder evitá-la), vem chamar atenção que a melhor forma de prevenção do AVC passa pela sua prevenção a vários níveis” disse a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima.

As autoridades sanitárias cabo-verdianas alertam que apesar do país e o mundo estarem a enfrentar a pandemia da Covid-19, as outras patologias que continuam sendo importantes fatores de morbi-mortalidade não devem ser esquecidas, por isso “a população em geral, os profissionais de saúde e os decisores devem continuar a prestar atenção nas doenças crónicas não transmissíveis”.

O AVC tem fatores de risco como a diabetes e a hipertensão arterial, o sedentarismo, alimentação inadequada, consumo abusivo do sal e do álcool, a obesidade entre outros fatores.

Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença muito frequente em adultos e está entre as primeiras causas de doença e morte em todo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), causa cerca de 6 milhões de mortes por ano no mundo, sendo a maioria em países em desenvolvimento.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

