Cabo Verde/Exposição

“Ubuntu”, um olhar sobre a humanização do mundo de José Pereira

Cartaz da exposição. © DR

Texto por: Cristiana Soares 4 min

Até ao final do mês pode ser vista, em formato online, a exposição “Ubuntu” do fotógrafo cabo-verdiano José Pereira. Um olhar sobre a humanização do mundo realizado no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.