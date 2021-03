Durão Barroso confia na vacinação para retomar economia de Cabo Verde

O presidente da Aliança Global para as Vacinas, José Manuel Durão Barroso, disse, este domingo, que espera que a vacinação contra a covid-19 contribua para reabrir a economia de Cabo Verde. O país já tem quase 30 mil vacinas para iniciar a campanha que deve arrancar a 18 de Março.

Numa comunicação por videoconferência, a partir de Lisboa, no âmbito do acto oficial da chegada das primeiras vacinas a Cabo Verde, que decorreu presencialmente na Cidade da Praia, o presidente da Aliança Global para as Vacinas, José Manuel Durão Barroso, dsse esperar “que esta vacinação contribua para a reabertura da economia de Cabo Verde”.

Depois de ter recebido um primeiro lote de 24 mil vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, Cabo Verde recebeu este domingo mais 5.850 doses da Pfizer. A campanha nacional deve arrancar a 18 de Março.

O antigo primeiro-ministro português e ex-presidente da Comissão Europeia felicitou o Governo Cabo Verde por estar a começar a administração das vacinas e disse que o país está entre os primeiros países africanos a receber as vacinas via a plataforma Covax, liderada pela GAVI, Organização Mundial de Saúde e pela coligação CEPI.

As doses de vacinas recebidas até agora inserem-se num total de 108 mil que vão ser fornecidas pela AstraZeneca ao abrigo da Covax. Na sexta-feira o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que brevemente vão chegar mais 80 mil da mesma farmacêutica, além das agora entregues pela Pfizer.

O objetivo é vacinar até ao final do ano mais de 70% da população para atingir a imunidade de grupo.

O plano de vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde prioriza pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hoteleiros, ligados ao turismo e das fronteiras, polícias, militares e bombeiros.

Reportagem de Odair Santos

