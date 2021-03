Cabo Verde/Vacinação Covid-19

Cabo Verde: início da campanha de vacinação contra a Covid-19

Enfermeira Helga Fontes de 63 anos de idade, foi a primeira cidadã cabo-verdiana a ser vacinada contra a Covid-19, a 18 de março. © Odair Santos

Texto por: Odair Santos 5 min

A campanha de vacinação contra a pandemia da Covid-19 arrancou esta quinta-feira, 18 de março em Cabo Verde, com as vacinas da Pfizer e posteriormente com as da AstraZeneca aguardando-se a sua homologação pela OMS, enquanto hoje mesmo a Agência Europeia de Medicamentos as considerou "seguras e eficazes".