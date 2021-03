Cabo Verde retoma voos domésticos

A companhia Transportes Interilhas de Cabo Verde anunciou que os voos domésticos no arquipélago serão retomados a partir de 1 de Abril. Um diferendo entre a companhia e a Agência de Aviação Civil impediu as reservas de bilhetes de avião nas últimas semanas.

Alguns órgãos nacionais tinham avançado que a companhia de Transportes Interilhas de Cabo Verde tinha suspendido os voos devido de um diferendo entre a companhia aérea e a Agência de Aviação Civil.Em causa estariam as tarifas sociais e a redução dos custos de tarifas de transportes em 40% para venda exclusivamente em pacotes turísticos interilhas, uma medida do executivo para impulsionar o turismo interno em tempos de pandemia da Covid-19.

Entretanto, o director geral da TICV, Luís Quinta, adiantou à rádio pública cabo-verdiana que o problema com a Agência de Aviação Civil não tem nada a ver com as tarifas e que o problema já foi resolvido.

“Não tem nada a ver com as tarifas, são assuntos internos em que o regulador e a TICV e a situação até já está ultrapassada, por isso, não é de interesse de ninguém fazer um debate público sobre esta situação” disse Luís Quinta que destacou que já foram repostos os voos de Abril, e neste momento estão a fazer reforço para este mês de Março, “porque estamos um bocadinho cheios, a nossa equipa está agora a trabalhar no reforço de voos para São Vicente, São Filipe e Sal e depois vamos começar também a trabalhar na programação do reforço de abril e de seguida começar a trabalhar o do mês de maio e os restantes meses”.

A Agência da Aviação Civil não deu qualquer esclarecimentos sobre o episódio.

Há cerca de uma semana, o primeiro-ministro garantiu que o executivo estava a fazer uma intermediação no diferendo entre a TICV e AAC sem interferir nas competências da entidade reguladora do sector.

