Situação da covid-19 em Cabo Verde agrava-se e Governo anuncia chegada de vacinas

No momento em que Cabo Verde prorroga o estado de calamidade por mais 30 dias, devido ao aumento do número de infetados diários pela Covid-19, o governo anuncia a chegada de mais vacinas para imunizar a população.

Numa declaração ao país sobre a situação epidemiológica em Cabo Verde, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva anunciou que arquipélago vai receber, no próximo mês, 181.200 doses de vacinas contra a covid-19

“No dia 7 de junho receberemos uma doação de 100 mil doses de vacina AstraZeneca oferecidas pela Hungria, receberemos também brevemente 31.200 vacinas da Covax e 50 mil doadas pela China” disse o primeiro-ministro.

O anúncio do chefe do governo foi acompanhado, também do apelo de Ulisses Correia e Silva para que a população compareça na vacinação nas datas previstas “para que possamos concretizar a meta de imunização de mais de 70 por cento da população cabo-verdiano até o final deste ano”.

Por sua vez, o diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que a taxa de incidência da Covid-19 em Cabo Verde ainda é superior a 150 por 100 mil habitantes.

“A taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias ainda está acima de 150 por 100 mil, apesar de ter havido uma diminuição, estava em 727 e até o final desta semana esperavamos que vá para 400 por 100 mil habitantes, vamos ter que acompanhar a situação para ver se se concretiza, mas é preciso que vá para menos de 150 por 100 mil habitantes” disse o diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.

Devido ao aumento do número de infetados diários pela Covid-19, o governo decidiu continuar com o Estado de Calamidade em todo o país por mais 30 dias e com todas as medidas restritivas em vigor desde o mês passado.

