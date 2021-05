Populações da Ilha do Sal e da Boa vista vão ser imunizadas em prioridade

Para poder recuperar o turismo em Cabo Verde durante o verão, o primeiro-ministro cabo verdiano propõe que as populações das ilhas do Sal e da Boa Vista sejam imunizadas em prioridade.

Publicidade Continuar a ler

As populações das ilhas mais turísticas de Cabo Verde, Sal e Boa Vista, entram na lista de prioridade para a vacinação, já que o governo quer recuperar o turismo durante o verão, garantiu o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva admitindo que a imunização dos habitantes das ilhas do Sal e da Boa Vista deve acontecer numa operação entre governo e operadores económicos.

“Para além das ações do governo há uma iniciativa de operadores económicos das ilhas do Sal e da Boa Vista. Nós estamos fortemente interessados em fazer isso acontecer com mais vacinas que chegarão e tendo em conta a relativa pequenez da população das ilhas do Sal e da Boa Vista poderemos atingir os 70 por cento. Tentando colocar Cabo Verde em condições de recuperar o turismo durante o verão. Essa é a nossa perspectiva” disse Ulisses Correia e Silva.

Na sexta-feira, o chefe de governo cabo-verdiano anunciou que o país espera receber pelo 181.200 doses de vacinas contra a covid-19 durante o mês de junho, incluindo 100 mil da AstraZeneca doadas pelo governo da Hungria,

Sal e Boa Vista são as ilhas que mais contribuem para o turismo, sector que representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro