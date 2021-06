Cabo Verde

Covid-19: Cabo Verde recebe vacinas da França e Hungria

Áudio 01:23

França e Hungria doaram vacinas contra covid-19 a Cabo Verde. AP - Matias Delacroix

Texto por: Odair Santos 4 min

A França e a Hungria doaram vacinas contra covid-19 a Cabo Verde. Esta segunda-feira, 7 de Junho, deve chegar um lote de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doado pelo governo hungaro. As autoridades franceses também disponibilizaram cerca de 32 mil vacinas da Astrazeneca, no quadro do mecanismo covax.